Die Umsetzung des geplanten Leitspitals in Stainach-Pürgg schreitet voran. Dieses soll in den nächsten Jahren die Krankenhäuser in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming ersetzen. Am Dienstag gab es eine Klausur, bei der ein gemeinsam erarbeitete Leitbild finalisiert wurde. „Es ist darum gegangen, eine gemeinsame Kultur zu entwickeln“, sagt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Schließlich werden die Kages und das Diakoniewerk gemeinsame Betreiber des Leitspitals sein. Diese beiden Kulturen müsse man zusammenbringen, sagt Gerhard Stark, Kages-Vorstandsvorsitzender.