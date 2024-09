Im „Fotofinish“ vor der Wahl schlägt die Landesregierung wichtige Pflöcke für das neue Leitspital in Stainach-Pürgg ein. Der Baubeginn für das 400-Millionen-Ding erfolgt in Kürze, die Projektplanung wird vor Ort in einem Container öffentlich präsentiert. Die Nachnutzung der drei alten Standorte Schladming, Bad Aussee und Rottenmann ist auch geklärt. Und der Landtag berät im Oktober über die Rechnungshofkontrolle.