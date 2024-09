Es sind schwere Vorwürfe gegen Jugend am Werk (JAW), mit denen sich Robert Stenitzer an die Kleine Zeitung wandte. Er sei „belogen, betrogen, bedroht und beschimpft“ worden. Der 51-Jährige ist Bewohner eines vom Land und der EU finanzierten JAW-Wohnprojekts in der Liezener Hauptstraße. Das 2022 eröffnete Haus bietet acht Wohnungen für Menschen mit Behinderung und leichtem bis mittlerem Unterstützungsbedarf. Die Bewohner erhalten Hilfe in Form von Wohn- und Freizeitassistenz.