Die „BuK.li“ (Berufs- und Karrieremesse Liezen) geht auch heuer traditionell im Herbst wieder über die Bühne. Im September in Bad Aussee, im Oktober in Gröbming und im November in Liezen. Im vergangenen Jahr präsentierten sich 160 Schulen und Lehrbetriebe. 1700 Leute besuchten die Messen.