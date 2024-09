Das größte aktive Salzbergwerk Österreichs befindet sich in Altaussee. Und hier wird nicht nur Salz gewonnen, mit der Salzwelten GmbH wurde auch ein Ausflugsziel geschaffen. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Salinen Austria AG. 33.000 Gäste besuchen jährlich das Schaubergwerk in Altaussee. Darunter sind viele Familien – Gäste aus Österreich, Deutschland, Tschechien und der Schweiz. Gemeinsam mit den anderen beiden Standorten in Hallstatt und Hallein bei Salzburg zählt man sogar 650.000 Besucher pro Jahr. „Altaussee ist somit der kleine, aber feine Standort“, sagt Sprecher Harald Pernkopf.