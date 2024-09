Keramik, Strick- und Häkelwaren, Zirbenprodukte, Gewürze, Kerzen, Genähtes, Vasen, Uhren oder Kugelschreiber - das alles und noch mehr findet, wer „Silvis Schatzkistl“ in Hohentauern einen Besuch abstattet. Seit Anfang August gibt es das Geschäft in der kleinen Gemeinde am Triebener Tauern. Geführt wird es von Silvia Kendler, einer Volksschullehrerin, die sich selbst als kreativen Kopf bezeichnet. Eigentlich wollte sie sich ihrer kreativen Ader - nachdem das jahrelang zu kurz gekommen ist, wie sie sagt - in ihrer Pension voll und ganz widmen.