„Ausländer-raus“-Gesänge: Feuerwehrverband distanziert sich vehement

In einem Schreiben an alle Feuerwehren des Bezirkes Liezen verurteilt das Bezirkskommando die Vorgänge bei Feier in Aigen scharf. Man wolle keine Mitglieder, die nach Hautfarbe oder Religion unterscheiden.