Am kommenden Wochenende zeigen die Altausseer, wie sie feiern können – es startet das 62. Altausseer Kirtag-Bierzelt. Um zwölf Uhr öffnet das Zelt seine Planen und traditionell dauert es nur wenige Minuten, bis es gefüllt ist. Und dann gibt es Gaudi bis in die Nacht, ebenso am darauffolgenden Sonntag und Montag. An diesen beiden Tagen öffnet das Zelt um zehn Uhr. Geschlossen wird es jeweils um ein Uhr nachts.