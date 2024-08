Für die Umbauarbeiten im Inneren der Arkade in Liezen ist im vergangenen Juli der Startschuss gefallen. Nun gehen sie für jedermann sichtbar über die Bühne, denn am heutigen Montag ist mit dem Abbau der türkisen Fassade begonnen worden. Und somit mit der Gestaltung des neuen Gesichts, das das Einkaufszentrum in der Liezener Innenstadt vorerst auf der Ost- und Südseite bekommt.