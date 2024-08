Aufziehende Gewitter waren es, die am Montagnachmittag der Suchaktion nach dem vermissten Schriftsteller Bodo Hell im Dachsteingebiet ein Ende bereitet haben. Am Dienstag in der Früh wurde die Suche wieder aufgenommen – 33 Bergretter, elf Alpinpolizisten, zwei Suchhunde, die Besatzungen eines Polizei- und eines Bundesheerhubschraubers sowie eine Drohne stehen seit 8 Uhr im Einsatz.