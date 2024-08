Mit unzähligen Reaktionen sahen sich die Verantwortlichen des Tourismusverbands Schladming-Dachstein nach dem Bericht der Kleinen Zeitung vom Wochenende konfrontiert. Eine deutsche Influencerin hatte sich via Video über die Behandlung durch Einheimische in Ramsau am Dachstein beschwert: „Unfassbar, wie hier mit einem umgegangen wird – unfreundlich, respektlos und beleidigend“, sagte sie. Auch eine Einheimische berichtete von „Feindseligkeit und dem Gefühl, nicht mehr erwünscht zu sein.“