„Wir haben die Sperre der Sallaberg-Strecke insofern entschärft, als dass sie jetzt auch vom Berufsverkehr benutzt werden kann“, bestätigt Gerald Bogensberger von der Bezirkshauptmannschaft Liezen. Bisher galten Ausnahmen nur für Anrainer und Radfahrer. Was Unmut bei all jenen hervorrief, die die Sallaberg-Straße als kürzesten Weg zur Fahrt in die Arbeit beispielsweise zur Ennstal-Milch, zur Landena oder zum Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof in Stainach benutzt hatten.