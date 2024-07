Nächste Woche am Freitag, 9. August, starten die Ausseer Barocktage. Das Programm ist heuer ein besonderes: Es geht los mit „zwei tollen Barock-Konzerten“ am Freitag und Samstag in der katholischen Pfarrkirche. Am ersten Konzertabend werden die Wiltener Sängerknaben auftreten. „Das sind die ältesten Sängerknaben, älter als die Wiener“, sagt Organisatorin Verena Frey. Am Abend darauf spielen „neun internationale Barock-Virtuosen“ – Solisten, die auf den Weltbühnen unterwegs sind – unter der Leitung von Sabrina Frey.