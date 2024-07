Unfall auf der L 715 in der Oberlaussa am Samstag: Ein Lenker kam mit seinem Auto aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug sprang in weiterer Folge über einen Wassergraben, prallte gegen die Böschung und blieb danach auf der Seite liegen. Nachkommende Lenker alarmierten die Einsatzkräfte, befreiten den Fahrer aus dem Pkw und leisteten Erste Hilfe.