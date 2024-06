Im dritten Jahr des Bestehens wurde wie gewünscht der 1000er geknackt: So viele Personen werden sich am kommenden Samstag der Herausforderung „Tauern Circle“ in Schladming stellen. Zu bewältigen sind eine acht Kilometer lange Strecke, 250 Höhenmeter und 18 herausfordernde Hindernisse. Das geht vom Heuhupfen über das Schleppen alter Milchfässer bis hin zu einem neuen „Endgegner“ im Planai-Stadion, verrät Organisator Thomas Steiner.

Sport, Spaß und Party

Spaß und Sport stehen dabei immer im Vordergrund, betont er weiter. Sind doch beim Tauern Circle sowohl Profi- als auch Hobbysportler und Teams zu je vier Personen willkommen. Start ist um 16 Uhr, am Abend wird zur Afterrace-Party in der Hohenhaus Tenne geladen.

Die Kleine Zeitung ist auf der Strecke mit einem Fotopoint vertreten, alle Fotos sind am Samstag dann unter diesem Artikel zu finden.