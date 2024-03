Der „Tauern Circle“ hat den Tausender im Visier

Ab 8. März ist die Online-Anmeldung für die dritte Auflage des „Tauern Circles“ in Schladming geöffnet. Die Veranstalter präsentierten am Untertaler Auerhof einige Neuerungen und ein großes Ziel für den Event am 29. Juni.