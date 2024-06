Ab Herbst wird es neben dem Baugrundstück des geplanten Leitspitals in Stainach-Pürgg eine Infostelle geben. In Containern wird über das neue Krankenhaus und die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen informiert. Entstehen soll die Infostelle links vom Leitspital-Grundstück, direkt an der Grazerstraße.

In dieser Woche beginnen die Arbeiten für die Infostelle. Die ersten Schritte sind Anschlussarbeiten, Unterbau, Fundamentierung und die Herstellung von Parkplätzen. Die Container sollen im Juli angeliefert werden.