Es zähle „zweifellos zu den angenehmeren Dingen“ im beruflichen Alltag eines Politikers, wenn man „so etwas schönes“ wie einen neuen Geh- und Radweg eröffnen dürfe, so Anton Lang am frühen Freitagvormittag im Lassinger Ortsteil Fuchslucken. Beim Ausbau der Radwege habe sich in der Steiermark viel getan. Was die Ausgaben hierfür betreffe, sei man im Bundesländerranking vor ein paar Jahren noch ganz hinten gelegen, nun sei man ganz vorne. Nur Vorarlberg liege noch vor der grünen Mark. „Aber die werden wir auch noch einholen“, meinte Lang zuversichtlich und wünschte: „Unfallfreies Fahren, alles Gute und Glück auf!“