Am 3. Juni findet der jährliche „Tag des Fahrrads“ statt. Auch in der Steiermark wird dieser Tag mit insgesamt drei Veranstaltungen in Graz, Weiz und Gleisdorf begangen. Am Mariahilferplatz in Graz wird es verschiedene Stände geben, die von Radservice über diverse Workshops bis hin zu Shows reichen. Interessierte können sich umfassend über das Thema Fahrradfahren informieren, Beginn des großen „Sattelfests“ ist um 11 Uhr.

28 Großprojekte und 380 Millionen Euro

Anlässlich des Fahrrad-Tages zeigt sich der steirische Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stv. Anton Lang (SPÖ) sehr erfreut, wie positiv der Ausbau des Radwegenetzes mittlerweile von den Steirerinnen und Steirern angenommen wird: „Gemeinsam mit unseren Städten und Gemeinden haben wir die Steiermark in den vergangenen Jahren beim Ausbau des Alltagsradverkehrs an die Spitze Österreichs geführt. Derzeit befinden sich 28 Großprojekte in Umsetzung oder Vorbereitung, die ein Gesamtvolumen von 380 Millionen Euro an Investitionen aufweisen.“ Damit schaffen man für Radfahrerinnen und Radfahrer bessere Bedingungen, trage einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz bei und erhöhe sowohl die Motivation, mit dem Fahrrad zu fahren, als auch die Sicherheit.

Seit dem Beschluss der Radverkehrsstrategie im Jahr 2016 habe sich viel getan, so Lang. „Es ist uns gelungen, neue Radwege zu schaffen und bereits bestehende Verbindungen miteinander zu verknüpfen. Wir sehen nun, dass wir mit diesen Maßnahmen goldrichtig gelegen sind, denn auf den steirischen Straßen gibt es mehr Radfahrerinnen und Radfahrer als je zuvor“, zeigt sich Landeshauptmann-Stv. Lang zufrieden, appelliert aber zudem an das Miteinander im Straßenverkehr.

Neues Projekt für mehr Miteinander auf der Straße

Dem Verkehrslandesrat ist bewusst, dass es neben dem Fuß- und Radverkehr und dem öffentlichen Verkehr auch in Zukunft viele Pendlerinnen und Pendler geben, die aus verschiedenen Gründen auf das Auto angewiesen sind. „Daher ist es von großer Bedeutung, dass wir einzelne Mobilitätsformen nicht gegeneinander ausspielen, sondern gemeinsam Rücksicht aufeinander nehmen“, so Lang. Er kündigt daher das Verkehrssicherheitsprojekt „Perspektivenwechsel“ an, im Zuge dessen man verstärkt für ein gutes Miteinander auf den steirischen Straßen sensibilisieren will.