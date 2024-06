„Miteinander reden und sich nicht über Kommentare ausrichten, was man voneinander hält – das wird immer wichtiger. Deswegen haben wir die Dachstein Dialoge gegründet“, sagt Regina Stocker. Sie ist Vereinsobfrau dieses neuen Veranstaltungsformates, das Ende September erstmals in Ramsau am Dachstein und Filzmoos stattfindet. Es soll ein „internationales Festival für Toleranz“ sein, das mit Musik, Diskussionen und eben Dialogen die Menschen wieder näher zusammenbringt. Deswegen zeigt das Logo zwei Sprechblasen, die eine Schnittmenge haben – und einen stilisierten Dachstein.