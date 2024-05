Es ist ein schmächtiger junger Mann, der als Angeklagter im Bezirksgericht Schladming Platz nimmt. Fast würde man es ihm nicht glauben, was an diesem folgenschweren Aprilabend 2023 passiert ist. Der 26-Jährige hatte nicht nur in der Wohnung seines Freundes randaliert, sondern auch die Glasscheibe der Haustür mit der Faust zerschmettert. Im Anschluss drosch er noch auf ein vor der Tür geparktes Auto ein und riss den Seitenspiegel herunter.