Viermal Gold, einmal Silber: Dominic Treitler hat bei den Frühjahrsmeisterschaften der IFFB Austria am 11. und 12. Mai in St. Michael eine wahre Talentprobe abgelegt. Er überzeugte sowohl beim Beginner-Cup als auch bei der internationalen Staatsmeisterschaft. In den Klassen „Early Junior 15 bis 16 Jahre“ sowie Junior Physique open“ kürte er sich an beiden Tagen zum Staatsmeister, in der Klasse „Männer Physique bis 178 cm“ bei den Beginnern zum Vizestaatsmeister.