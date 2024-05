Eigentlich hätten er und seine Mitstreiter Martin Gigerl und Andreas Royer ja gar keine weiteren gastronomischen Ambitionen mehr gehabt, erzählt Oliver Esterl. Weil sie mit Stadtbräu und Tennestadl in Schladming sowie Du-&-i-Alm und Golfrestaurant in Haus ohnehin schon vier Lokale betreiben würden. Und „weil wir doch erst in Oberhaus ein größeres Projekt verwirklicht haben“, ergänzt der Mittvierziger und meint damit die Kulinarwerk Fresh Genussmanufaktur. Ein Eigentlich zieht aber zumeist ein Aber nach sich, so auch in diesem Fall.