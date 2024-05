Kilometer um Kilometer schlängelt sich das Donnersbachtal durch die dicht bewaldeten Bergrücken am Südrand des Ennstals. Vorbei an kleinen Siedlungen, großen Wiesen und dem Skigebiet Riesneralm, bis es nur mehr zu Fuß über die Wölzer Tauern bis nach Murau geht. Was kaum jemand weiß: Sehr viel davon gehört einem Mann, Ernst Wilhelm Ferdinand von Baumbach.