Sie mache zwar nur einen kleinen Teil des zehn Hektar großen Betriebsgeländes in Weißenbach bei Liezen aus, trotzdem bezeichnet Ingrid Janker die neue Spachtelmassenproduktion als „unser Schmuckstück“. Besonders stolz ist die Geschäftsführerin von Knauf Österreich auf den starken Nachhaltigkeitsfokus. So liefert etwa die Sonne dank Photovoltaik am Dach rund ein Drittel der für den angestrebten Dreischichtbetrieb benötigten Energie. Die Kübel, in die das neue Produkt abgefüllt wird, bestehen zu 70 Prozent aus recyceltem Plastik.