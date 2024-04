Lokalaugenschein in der Ausseer Straße in Liezen: Die Schäden nach dem Großbrand eines Geschäfts- und Wohnhauses am 5. März sind immer noch deutlich sichtbar. Die beiden völlig ausgebrannten Geschäftslokale im Erdgeschoß sind durch einen Bauzaun mit Plane behelfsmäßig abgesperrt, die zerborstenen Fenster der darüberliegenden sanierungsbedürftigen Wohnungen mit Folie abgeklebt, die nackte Fassade rußgeschwärzt.