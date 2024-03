Einen sehr zufriedenen Rückblick auf das vergangene Jahr warf der Tourismusverband Schladming-Dachstein in seiner Vollversammlung am Donnerstagabend. „Bei den Nächtigungen liegen wir bei insgesamt 3,9 Millionen pro Jahr“, informierte Geschäftsführer Mathias Schattleitner im Veranstaltungszentrum Ramsau am Dachstein.