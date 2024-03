Im Oktober 2022 verließ die Handelskette „Bipa“ ihren Standort am Schladminger Hauptplatz. Seitdem steht das 300 Quadratmeter große Geschäftslokal in bester Lage leer. „Dass es so lange dauert, einen neuen Mieter zu bekommen, damit hat keiner gerechnet“, sagt Victor Grogger. Das dazugehörige 120 Jahre alte Haus - in dem sich auch das Hotel „Neue Post“ befindet - ist seit fast 100 Jahren im Besitz seiner Familie.