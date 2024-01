Der „Zloam-Wirt“ in Grundlsee darf sich „steirischer Bierwirt des Jahres 2024“ nennen. Diese Auszeichnung wird seit mittlerweile 23 Jahren vom Lokal-Guide „Wirtshausführer“ gemeinsam mit der Stieglbrauerei zu Salzburg an Betriebe in Österreich und Südtirol vergeben, die sich „ganz besonders um die Pflege der Bierkultur bemühen“, heißt es in einer Aussendung.