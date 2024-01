Zu einem Forstunfall mussten die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in Kirchenlandl ausrücken. In der Alarmierung hieß es, eine Person sei 200 Meter abgestürzt. „Nach den schlimmsten Befürchtungen konnte jedoch vor Ort rasch Entwarnung gegeben werden“, berichtet die Feuerwehr Kirchenlandl. Am Unfallort angekommen, stellte sich heraus, dass ein Forstarbeiter bei Säuberungsarbeiten gestürzt war und sich verletzt hatte. Ein zweiter Arbeiter, der mit ihm gemeinsam unterwegs war, kam ihm zu Hilfe und setzte den Notruf ab.

Die Mitglieder der Feuerwehr Kirchenlandl brachten den Verletzten per Korbtrage zum Rettungsauto, das Rote Kreuz lieferte ihn im Anschluss ins Krankenhaus ein.