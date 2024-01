Der Sturz einer Skitourengeherin am Grasberg in Hinterwildalpen (Wildalpen, Bezirk Liezen) endete am Freitag mit einem überaus aufwendigen Einsatz. Die Frau wollte mit einer Gruppe am Freitagnachmittag ins Tal abfahren, kam aber im schwierigen Gelände zu Sturz und konnte nicht mehr weiter. Ihre Begleiter wählten den Notruf, Bergretter und ÖAMTC-Notarzthubschrauber machten sich auf den Weg.