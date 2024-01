Es war der 10. Dezember 2023, der 75. internationale Tag der Menschenrechte, an dem der Onlineshop von Alexandra Stocker seinen Betrieb aufgenommen hat. Und das aus gutem Grund. Denn mit ihrer Modemarke „Rights Wear“ will die gebürtige Hauserin, die seit 20 Jahren in Graz wohnt, auf die Menschenrechte aufmerksam machen.

Schon während ihres Studiums haben sie Themen wie Diskriminierung oder Antirassismusarbeit interessiert, erzählt Stocker. Und so wählte sie nach dem Universitätsabschluss das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie als Arbeitsplatz. Dann keimte die Idee auf, „das Thema in den Alltag und zu den Menschen zu bringen, es sichtbarer zu machen. Und schließlich habe ich mir überlegt, dass das über Kleidung gelingen könnte“.

„Herzensprojekt“ zum Jubiläum umgesetzt

Zwei Jahre lang lagen die Pläne in der Schublade, wie sie sagt. „Zu Beginn des vergangenen Jahres war angesichts des 75. Tages der Menschenrechte der Zeitpunkt für die Umsetzung meines Herzensprojekts da.“ Gemeinsam mit einem Designer entstanden die Entwürfe für Shirts und Sweater, das Grazer Textilunternehmen „Apflbutzn“ bedruckt die ökologisch-nachhaltig produzierten Kleidungsstücke.

Ein T-Shirt aus der ersten Kollektion von Alexandra Stocker © KK

Im Herbst 2023 startete sie ein Crowdfunding: „Der Gedanke war: Wenn es gut läuft, baue ich einen Onlineshop auf. Und es war erfolgreich.“ Im Rahmen eines offenen Fotoshootings fanden sich außerdem rund 40 Menschen, „die meine Leiberln angezogen und mir so geholfen haben, sie bekannt zu machen“, berichtet Stocker. Darunter waren auch prominente Gesichter wie etwa Autor Omar Khir Alanam.

Und wie läuft der Verkauf? „Ich bin sehr zufrieden. Es sind schon einige hundert Leute, die die Leiberln mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte tragen“, freut sich die gebürtige Ennstalerin. Bisher gibt es im Onlineshop rightswear.com drei Shirts und einen Sweater zu erstehen. Das soll freilich mehr werden. „Geplant ist, dass jedes Jahr rund um den Menschenrechtstag eine neue Kollektion erscheint.“