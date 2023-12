Im April platzte die Bombe: Sitzt die Ramsau am Dachstein doch auf zwei Schuldscheinen, die 2002 und 2003 für Kosten aus der WM 1999 beim Land Steiermark unterschrieben wurden. Bis 2019 wusste in der Gemeinde aber niemand davon. Nach Recherchen wurde ersichtlich: Der Großteil der Schuldscheine, die mit Zinsen auf 2,3 Millionen Euro angewachsen sind, ging mit 1,13 Millionen Euro an den ÖSV. Die Gemeindeaufsicht wies die Ramsau an, die Schuldscheine in den Rechnungsabschluss aufzunehmen.