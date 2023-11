Wegen des Vorwurfs der Körperverletzung stand am Mittwoch ein steirischer Bürgermeister und ehemaliger Polizeibeamter vor dem Bezirksgericht Liezen. Er soll seine Ex-Freundin im Juli auf einem Parkplatz bei Admont am Hals gefasst und gegen eine Hauswand gestoßen haben. Am ersten Verhandlungstag sagte der Angeklagte selbst aus. Er bekannte sich nicht schuldig und erklärte seine Sicht auf den hochemotionalen Vorfall.