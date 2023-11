Vorwürfe gibt es gegen einen steirischen Bürgermeister und ehemaligen Polizisten: Er wird beschuldigt, seine Ex-Freundin absichtlich verletzt zu haben. Er soll sie „am Hals erfasst und gegen eine Hauswand gestoßen“ haben, sagt Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben. Die Frau hatte „ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma und Abschürfungen an verschiedenen Stellen, wie am Hals“. Verhandelt wird der Fall am Mittwoch am Liezener Bezirksgericht.