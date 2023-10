Im ehemaligen Restaurant „Julius“ in der Martin-Luther-Straße in Schladming wird eifrig gewerkt. Bodenleger und Tischler geben sich die Klinke in die Hand - „wir sind mitten in den Umbauarbeiten“, sagt Sebastian Schrempf. Der Jungunternehmer aus Pruggern und sein Geschäftspartner Patrick Zach aus der Sölk sind damit beschäftigt, dem Lokal ein neues Gesicht zu geben. In der nächsten Woche soll ihr Restaurant namens „Das Friedrich“ fertig sein, ab Ende November darf dort mittwochs bis sonntags geschlemmt werden.