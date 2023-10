Zum 21. Jubiläum geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung: Die ÖBB übergibt zwei Grundstücke mit insgesamt 113 Hektar an den Nationalpark. „Schon mein Vorgänger arbeitete an einer solchen Vereinbarung und seit 2012 auch ich. Es freut uns also ganz besonders – jetzt bringen wir zusammen, was zusammengehört“, sagte Nationalpark-Geschäftsführer Herbert Wölger bei der Pressekonferenz Freitagmittag in Gstatterboden. Die „weißen Flecken“ auf der Karte des 12.000 Hektar großen Park seien damit Geschichte.