Menschenleer ist die große Baustelle hoch über dem Ortszentrum von Haus im Ennstal. Dabei sollte hier, „in Alleinlage“ mitten im Wald, eigentlich bis Juni 2024 eine alte Pension in das „Design-Aparthotel Mount Fischer“ umgebaut werden. So heißt es auf der dazugehörigen Website, die für kommenden Sommer 20 Appartements mit „legerem Luxus in Österreichs Alpen“ verspricht.