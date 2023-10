Das war ein Erwachen, das man niemandem wünscht: Montagnacht um drei Uhr wurde ein Ehepaar in Oberhaus (Haus im Ennstal) von Geräuschen aus dem Erdgeschoss geweckt. Ein Einbrecher war über das Fenster in ihr Einfamilienhaus eingedrungen. „Ich bin runter und hab‘ geschrien, sie sollen sich schleichen, die Polizei ist schon unterwegs. Dann haben wir eine Polizeisirene vom Handy abgespielt“, erzählt der Mann. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht.

An Schlaf war aber nicht mehr zu denken. Bei Tageslicht zeigte sich, dass der Täter über die Garage eingedrungen war. Er dürfte es auch bei einem Nachbarhaus versucht haben, aber ohne Erfolg. Der Betroffene will mit seiner Geschichte andere zur Vorsicht mahnen und wünscht sich mehr Polizeipräsenz: „Man muss momentan wirklich aufpassen, auch in einem Friseurgeschäft in Haus wurde eingebrochen.“

Polizei überwacht auch in Zivil

„Jetzt hat die Zeit der Dämmerungseinbrüche wieder begonnen“, weiß Polizeisprecher Fritz Grundnig. Er bestätigt die beiden Einbrüche in Oberhaus und auch jene in einem Friseurgeschäft. „In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich dort ein unbekannter Täter vermutlich mit einem Schraubenzieher Zutritt verschafft. Gestohlen wurde ein geringer Bargeldbetrag und hochwertige Pflegeprodukte.“

Prinzipiell seien Einbrüche in Häuser und Wohnungen weniger geworden. „Wir haben eine eigene Gruppe von Kollegen, die Einbrüche analysieren und mögliche Tatorte schon im Vorhinein feststellen“, erklärt Grundnig. Er ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf: „Wenn man verdächtige Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen bemerkt, die langsam durch die Nachbarschaft fahren, unbedingt 133 anrufen. Der Notruf kann dann die nächstgelegene Streife aktivieren.“

Bitte um Hinweise

Laut örtlichen Ermittlern sind die Einbrecher auf der Durchreise. Falls jemand Hinweise auf einen A3 mit französischem Kennzeichen hat, bittet die Polizei, diese an martin.jenny@polizei.gv.at zu senden.

Die Exekutive patrouilliere nicht nur im Rahmen ihrer Sektorstreife, informiert der Polizeisprecher, zudem seien auch Beamten in zivilen Fahrzeugen im Einsatz, „die werden oft nicht bewusst wahrgenommen. Passiert eine Einbruchsserie, findet eine Überwachung auch im Nachhinein statt, idealerweise verdeckt.“