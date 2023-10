Große Freude in Schladming: Bei einem Tag der offenen Tür wurde die neue Kinderkrippe für die Allerkleinsten zwischen null und drei Jahren präsentiert. Der Weg dorthin war nicht ganz einfach, berichtet Bürgermeister Hermann Trinker: „Es gibt in Schladming fast keine Plätze mehr, auf denen ein solches Projekt zu realisieren ist.“ Das Grundstück des Allgemeinen Turnvereins (ATV) Schladming neben dem alten Sportplatz ist es letztendlich geworden, der Bürgermeister bedankte sich beim ATV für die „tolle Lösung in kürzester Zeit“.

Für die Leiterin des städtischen Kindergartens, Christiane Kahr, ist damit „ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Wir haben schon nicht mehr gewusst, wo wir die Kinder unterbringen sollen“. Jetzt gehen die neun Betreuerinnen „jeden Tag voller Freude in das neue Haus“. Sie zogen pünktlich zu Schulbeginn mit 17 Kindern in zwei Gruppenräume ein. Geplant ist zudem, bei Bedarf zwei weitere Gruppenräume im Norden und Süden des 390 Quadratmeter großen Gebäudes anzubauen. Der Westtrakt könnte für Mitarbeiterwohnungen aufgestockt werden.

Gemeindegeld wird für Turnunterricht investiert

Für Vizebürgermeisterin Maria Drechsler ist die neue Krippe „aus Bildungsperspektive eine Sternstunde unseres Tuns. Wir wollen eine familienfreundliche Gesellschaft, dazu gehört auch, für gute Kinderbetreuung zu sorgen“. ATV-Obmann Arnold Fauler freut sich darüber, „dass auf unserem Grundstück etwas für alle Schladmingerinnen und Schladminger passiert. Gebaut wird ja viel“. Das Geld der Gemeinde investiere man postwendend in die Entlohnung der Trainerinnen und Trainer: „Damit ist auch für die weiteren Generationen gesorgt.“