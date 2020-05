Facebook

© oksix - stock.adobe.com

Eingewöhnungsphase. Das ist im Allgemeinen jener große Schritt, bei dem sich die kleinsten Erdenbürger langsam an die Kinderkrippe herantasten. Ab heute gibt es aber auch für viele Ältere unter den Jüngsten in den Kinderbetreuungseinrichtungen so etwas wie eine zweite Eingewöhnungsphase, kehren viele doch wieder (nach gut acht Wochen im Corona-Homeoffice) in ihr „Büro“, in den Kindergarten, zurück. Besuchten in der Corona-Hochphase im März/April nur zwischen null und drei Prozent der Kinder die steirischen Einrichtungen, ging dieser Wert zuletzt (Mitte Mai) schon auf 30 bis 50 Prozent hoch.