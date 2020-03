Frohnleiten Verkäuferin von Rollcontainer mit Tiefkühlware verletzt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Eine 34 Jahre alte Handelsangestellte ist am Mittwoch in Frohnleiten bei Graz von einem mit Tiefkühlware beladenen Rollcontainer getroffen und schwer verletzt worden. Der Behälter war von einer Rampe gerutscht. Die Frau erlitt eine schwere Beinverletzung und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Bruck/Mur gebracht. Ein Fremdverschulden lag nicht vor, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.