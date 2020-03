Facebook

© APA/AFP/LAURENE BECQUART

Der Angeklagte (44) ging am Freitag, flankiert von zwei Beamten, während der Verhandlung am Landesgericht Graz wiederholt "in die Luft". Derart soll sich der mehrfach Vorbestrafte auch in einem Geschäft am Hauptbahnhof verhalten haben: Der Ladendetektiv erzählt, wie er ihn beim versuchten Diebstahl einer Mineralwasserflasche (Wert: knapp ein Euro) stellte. - „Lüge! Einspruch! Ich bin kein Dieb!", schreit er. Auch nach mehrmaliger Ermahnung beruhigt er sich nicht und wird für die Dauer der Aussage in Handschellen vor die Tür geschickt.