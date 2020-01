In einem Drogeriemarkt in Knittelfeld wurde eine Frau beim Ladendiebstahl erwischt. Vor der Festnahme kam es noch zu turbulenten Szenen.

Ladendiebstahl (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

Bereits am Samstag war eine 28-jährige Frau in einem Drogeriemarkt in Knittelfeld beim Ladendiebstahl erwischt worden. Laut Polizei hatte sie Waren in Wert von rund 400 Euro im Inneren ihrer Jacke versteckt, auf das Förderband der Kasse legte sie aber nur einige wenige Waren mit geringem Wert.