Graz"Großeinsatz" beim heutigen Tag der Bundespolizei

Landespolizeidirektion Steiermark beging am Gelände in der Straßganger Straße den traditionellen „Tag der Bundespolizei“.

Einsatzübung der Flugpolizei mit der Alpinpolizei. © Polizei/Makowecz

Am 1. Juli 2005 wurde die Österreichische Bundespolizei mit Zusammenführung der Wachkörper Bundesgendarmerie, Sicherheitswache und Kriminalbeamtenkorps gegründet. Seit damals wird traditionell Anfang September der „Tag der Bundespolizei“ gefeiert. Heute feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizeidirektion Steiermark am Gelände in der Straßganger Straße dieses Fest.