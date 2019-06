ÖVP sagt zu, Rauchverbot in Lokalen kommt: Kippt Höchstgericht die aktuelle Regelung nicht, beschließt Türkis das Verbot mit anderen Parteien. Das ewige Hin und Her zieht Wirten den Nerv.

Wirt Preschern (rechts) hat gerade erst ein brandneues Raucherlokal aufgesperrt. Das Verbot könnte ihn in wirtschaftliche Nöte bringen. © Thomas Wieser

Während international ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie vielfach seit Jahren Usus ist, bleibt der blaue Dunst in Lokalen in Österreichs Politik hart umkämpft. Mit Mai 2018 hätte das Rauchverbot ja endgültig greifen sollen, doch hat die FPÖ der ÖVP die Koalitionsbedingung gestellt, dass es in Lokalen weiter Raucherbereiche geben darf. Nach dem Aus der Koalition hat sich die VP nun festgelegt. Sollte der Verfassungsgerichtshof in der Juni-Session die aktuelle Lösung nicht kippen, werde sie im Nationalrat eine Mehrheit fürs Verbot sicherstellen.