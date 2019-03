Facebook

Chefinspektor Werner Miedl und Team sind Krisenfeuerwehr in Spitälern und Schulen © Hecke

Der „Kulturkampf im Klassenzimmer“, so das Buch der Wiener Lehrerin und jetzigen Ombudsfrau für Wertefragen im Bildungsministerium, Susanne Wiesinger, war zuletzt in aller Munde. Die steirische Polizei rückt in einem Pilotprojekt schon seit einem Jahr aus, um ebensolche Konflikte aufgrund von Missverständnissen oder fundamentalistischen Einstellungen in muslimischen Elternhäusern zu schlichten.

Das Team um die Chefinspektoren Werner Miedl und Franz Haucinger – 30 speziell geschulte Polizeibeamte mit Islam-Kenntnissen – betreut auch Spitäler und AMS-Stellen in Graz, Bruck, Kapfenberg und Leoben.

