Kammerdirektor Wolfgang Bartosch und Kammerpräsident Josef Pesserl © AK

Die steirische Arbeiterkammer hat im vergangenen Jahr so viele Rechtsauskünfte wie noch nie gegeben: Rund 243.000 Mal (2017: 226.000 Auskünfte) wurden die Experten der Arbeitnehmervertretung zurate gezogen. Per Gericht oder mit einvernehmlichen Lösungen wurden 81,4 Millionen Euro (2017: 63 Millionen Euro) für die Arbeitnehmer erstritten, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Graz.