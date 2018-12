Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Ein 28 Jahre alter Arbeiter ist am Mittwoch bei der Explosion eines Batteriepacks in einer Werkshalle in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) verletzt worden. Der Mann erlitt Verbrennungen an der Hand und wurde laut steirischer Polizei vom Donnerstag ins LKH Graz gebracht. Bereits am Dienstag war ein Lehrling im obersteirischen Gröbming bei der Explosion eines Akkus verletzt worden.