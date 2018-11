Facebook

© Fuchs Jürgen

Dieser November treibt wahrlich seltene Herbstblüten – so berichten Oststeirer dieser Tage von der Apfelblüte oder knipsten Grazer auf fast 1500 Meter Seehöhe auf der Sommeralm Gänseblümchen, Löwenzahn & Co. Und in den Schlafzimmern der Steirer surren nachts immer noch Gelsen um die Ohren, als wäre am Wandkalender noch der August aufgeschlagen.

